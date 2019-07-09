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Bursa'da mescitten saat hırsızlığı kamerada

Kentte bir mescitten duvar saati, bazı iş yerlerinden de oyun konsolu ve drone çaldığı güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheli yakalandı- Zanlının, duvardaki saati çalmadan önce ayakta namaz kılar gibi beklemesi dikkati çekti

09 Temmuz 2019 Salı 14:12
Bursa'da mescitten saat hırsızlığı kamerada

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mescitteki duvar saati ile bazı iş yerlerinden elektronik malzeme çalınmasına ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki Nakkaş Ali Mescidi'nin içinde duvarda asılı bulunan saatin çalındığının görevliler tarafından bildirilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mescitteki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Kimliği belirlenerek Güven Timleri tarafından gözaltına alınan H.C'nin (41), Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde girdiği iki marketten de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Bu iş yerlerinden iki oyun konsolu ve iki drone çaldığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kamera kayıtlarında, H.C'nin ayakta namaz kılar gibi bekledikten sonra yanında getirdiği poşete duvardaki saati koyup mescitten ayrıldığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:12
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