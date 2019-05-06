Bursa’da LÖSEV’den sağlıklı yaşam yürüyüşü

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen geleneksel LÖSEV Sağlıklı Yaşam yürüyüşünde adımlar sağlık için atıldı.

Bursa Merinos Parkında düzenlenen yürüyüşte LÖSEV’e kayıtlı hastalar ve aileleri ile her yaştan gönüllüler kansere karşı farkın dalık oluşturmak için beyaz tişörtleriyle yürüdü. Kansere karşı atılan sloganlar eşliğinde sağlıklı yaşama dikkat çeken aileler ve gönüllüleri, hareketli bir hayatla kanserin önlenebilen bir hastalık olduğuna vurgu yaptı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar zumba, yoga gibi sportif faaliyetlerle eğlenceli bir gün geçirdi. LÖSEV Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Metin Sakarya, “LÖSEV olarak amacımız sadece hastalarımıza yardım ulaştırmak değil, kanserin önlenebilecek bir hastalık olduğunu da vurgulamak. Kanserden korunmamız için yapmamız gerekenlerin başında sağlıklı bir yaşam sürdürmek var. Sporu hayatımızdan eksik etmeden sağlıklı beslenerek kanser dahil bir çok hastalıktan kendimizi korumamız mümkün. Sağlıklı yaşam yürüyüşlerimizin bu yıl 9’uncusunu hayata geçirirken istiyoruz ki gelecek nesiller de sağlıklı yaşamı bir hayat tarzı haline getirsinler” diye konuştu.

LÖSEV 9’uncu geleneksel sağlıklı yaşam yürüyüşü coşkuyla tamamlandı.