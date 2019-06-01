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Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:17
Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı. Öğrenciler heyecanlı şekilde sınıflara girerken, aileleri ise Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.


Bursa’da LGS sınavı heyecanı yaşanıyor. Yüz binlerce öğrencinin katılacağı sınavda, iki oturumda gerçekleşecek. Birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Bursa’da sınav öncesinde öğrenciler, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde okula geldi. Öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgelerini göstererek, okula girdi. Sınavın başlamasına yakın zaman gelen bazı öğrencilerin ise, koşuşturduğu görüldü. Aileler ise, okul dışına çıkartılırken, bazıları Kur’an-ı Kerim okudu.


Çocuklarından ümitli olduklarını ifade eden aileler, "İnşallah güzel sonuçlar alacak. Onlara güveniyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:17
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