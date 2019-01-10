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Bursa'da kuvvetli fırtına

Kentte etkisini artıran fırtına, bazı reklam panoları ve çatıların uçmasına, ağaçların dallarının kırılmasına, elektrik tellerinin kopmasına yol açtı - Üzerine sac devrilmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 07:24
Bursa'da kuvvetli fırtına

BURSA (AA) - Bursa'da gece etkisini artıran kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle kent merkezindeki bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı, çöp konteynerleri devrildi. Kimi tabelaların isabet ettiği araçlarda hasar oluştu.

Ayrıca birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçların dalları kırıldı. Çatı parçalarıyla ağaç dallarının isabet ettiği araçlarda hasar meydana geldi.

Çok sayıda direğe bağlı elektrik telinin kopması sonucu bazı mahallelerde enerji kesintileri yaşandı.

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısının yola uçması sonucu cadde ulaşıma kapandı. Caddedeki sokak lambalarının enerjisi kesilirken bazı araçlar zarar gördü.

Ayrıca Merinos Parkı'nda bulunan bir ağaç da şiddetli rüzgar nedeniyle Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı parçalara ayırıp aracın üzerinden kaldırdı.

Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Ergene Sokak'ta da bir evin çatısının kopan parçası nedeniyle zarar meydana geldi. Altıparmak Mahallesi Kuyulu Sokak'taki bir binanın dış cephe kaplamalarının park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu.

Restorasyon çalışmaları dolayısıyla Emirsultan Camisi'nin çevresinde bulunan profil saclar da bir kişinin üzerine devrildi. Yaralanan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 07:24
  1. ağaç
  2. Bursa
  3. çatı
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  5. Kuvvetli fırtına

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