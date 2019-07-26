Bursa’da kurban pazarlarında sinekle mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezinin yanı sıra Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan tüm ilçelerde kurulan kurbanlık satış alanlarında ve adaklık kurban satım yerlerinde karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesinde kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kurbanlık satış alanları oluşturulurken, bu bölgelerde çevre sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda 12 Veteriner Hekim, 10 Ziraat Mühendisi, 224 ilaçlama personeli, 78 ilaçlama aracı ve ilaçlama ekipmanlarıyla ile tüm kurban satış noktaları ile karasinek üreme ihtimali olan noktalarda karasinek ve diğer haşerelere karşı aralıksız olarak ilaçlama yapılıyor.

Bulaşıcı zoonoz hastalıklarının (Bruselloz, Tüberküloz, Şarbon) özellikle Kurban Bayramı sonrasında artış gösterdiğine dikkat çeken Veteriner Hekim Muhsin Akar, özellikle pişmemiş kistli sakatatların köpekler tarafından yenmesiyle insanlara ve hayvanlarda bulaşan, Kist Hidatik hastalığına karşı, tüketilemeyen sakatatların derin çukurlara gömülmesi gerektiğini hatırlattı. İlaçlama çalışmalarında hayvan satıcı ve alıcılarını uyarıcı broşürler de dağıtan Akar, “Amacımız sağlıklı hayvan satılmasını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kurbanlık satıcısı ve alıcılarının yanındayız. Gerekli ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz” dedi.

Bursa’ya Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 20 bin büyükbaş ve 40 bin kayıtlı küçükbaş hayvan girişi yapıldığı düşünüldüğünde zoonoz adı verilen bulaşıcı hastalıkların kontrolünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu hayvanların tonlarca gübresinin de yerleşim yerlerine yakın alanlara atıldığı da göz önüne alındığında, karasinek artışına sebep olmamak için gübreler, karasinek larvasit ilacıyla düzenli olarak ilaçlanıyor.