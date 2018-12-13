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Bursa'da kültür sanat

BDT, "Köprüdeki Adam" ve "Barbara'nın Doğumu" oyunlarını, Şehir Tiyatrosu da "Troyalı Kadınlar" eserini sahneleyecek

13 Aralık 2018 Perşembe 16:16
Bursa'da kültür sanat

BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Köprüdeki Adam" ve "Barbara'nın Doğumu" eserlerini, Şehir Tiyatrosu da "Troyalı Kadınlar" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Guy Foissy'nin yazdığı, Olcay Poyraz'ın Türkçeye çevirdiği "Köprüdeki Adam" oyununun yönetmenliğini Ezgi Yentürk, ışık tasarımını Ali Karaman, dekor ve kostüm tasarımını da Gözde Yavuz yapıyor.

Kemal Okur, Serap Uluyol Karanfilci ve Sahil Cem Şener'in rol aldığı oyun, bugün, yarın ve 15 Aralık Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

- Barbara'nın Doğumu

Duygu Ergun'un yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği "Barbara'nın Doğumu" oyununun dekorunu Selim Cenisli, kostüm tasarımını Özge Akarsu ve ışık tasarımını Ali Karaman yapıyor.

Aralarında Arzu Tan Bayraktutan, Ufuk Şener, Melike Ergüzen'in de bulunduğu 10 kişinin rol aldığı oyunda, bir Alman askeriyle Polonyalı kadının aşkından doğan Barbara'nın işgal ve savaş sonrası yalnızlık, yoksulluk ve umutsuzlukla çevrelenmiş dünyasında bir yaşam kurma çabası konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde 18 ve 19 Aralık'ta saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

- Troyalı Kadınlar

Şehir Tiyatrosu ise Jean Paul Sartre'ın yazdığı ve Altuğ Görgü'nün yönettiği "Troyalı Kadınlar" oyununu sahneleyecek. Oyunun şiirleri Füruğ Ferruhzad'ın imzasını taşıyor.

Oyunda, yaklaşık 10 yıl sürdüğü tahmin edilen Truva Savaşı'nın ardından yaşanan olaylar ele alınıyor. Troya Atı'nın şehre sokulmasıyla halkın büyük bir kırımla karşı karşıya kalması, erkeklerin katledilmesi sonucu geriye kalan kadınların Yunanistan'a götürülmek üzere tutsak edilmesi anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de Tayyare Kültür Merkezi'nde, 18 Aralık Salı günü ise yine aynı saatte Görükle Gençlik Merkezi'nde sahneye konulacak.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:16
  1. Bursa Devlet Tiyatrosu
  2. Bursa Şehir Tiyatrosu
  3. Bursa'da kültür sanat
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