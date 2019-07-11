Bursa’da küçük çocuğun balkonda ölümüne oyunu Bursa’da küçük çocuğun 4’üncü katta bulunan evlerinin balkonunda düşme tehlikesine rağmen oynadığı oyun izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Bursa’da küçük çocuğun 4’üncü katta bulunan evlerinin balkonunda düşme tehlikesine rağmen oynadığı oyun izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

İnegöl ilçesinde evlerinin balkonuna çıkan 5 yaşlarında minik çocuk tehlikeli bir oyuna kalkıştı. 4’üncü kattaki balkonlarında sallanarak tehlikeli şekilde oyun oynayan çocuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde çocuğun balkon duvarının üstüne çıktığı demire tutunarak tehlikeli şekilde sallandığı görülüyor. En ufak hatada 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesi an meselesi olan minik çocuk tehlikeli oyununu kısa keserek balkondan uzaklaştı.

Minik çocuğun tehlikeli oyununu gören vatandaşlar endişeli gözlerle çocuğu izledi.

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