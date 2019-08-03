Bursa’da korkutan yangın Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki katlı metruk evde yangın çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki katlı metruk evde yangın çıktı.

Yangın bugün saat 13:00 sıralarında meydana geldi. Eğitim Mahallesi’nde kimsenin yaşamadığı iki katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler evin çatı kısmında başlayan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun süredir kullanılmayan evdeki yangın bir saatlik çabaların ardından güçlükle söndürülebildi.

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