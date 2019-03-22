Bursa’da korkutan fabrika yangını
Bursa’da tekstil fabrikasında yangın çıktı.22 Mart 2019 Cuma 11:19
Bursa’da tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyerek fabrikanın tamamına yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre içeride kimsenin mahsur kalmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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