Bursa’da konser iptâli yok

BKSTV Genel Sekreteri Erdönmez, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun önceden planlanmış bakım, onarım takvimi sebebiyle ağustos, eylül ve ekim aylarında herhangi bir grup ya da sanatçıyla anlaşma imzalanmadığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 20’nin üzerinde faaliyetin iptâl edildiği hakkında çıkan haberler üzerine İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Ahmet Erdönmez, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu yıl 58’incisi gerçekleştirilen Uluslarası Bursa Festivali ve 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın büyük bir coşku ile 12 Temmuz’ da sona erdiğini hatırlatan Erdönmez, "Vakıf olarak Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun tadilat, bakım ve çatı onarımı ile ilgili çalışmaları festival sonrası başlatmayı planladık. Ağustos, eylül ve ekim ayları için herhangi bir konser ya da tiyatral faaliyet planlaması yapılmadı. Dolayısıyla herhangi bir sanatçı ya da grupla da anlaşma yapmadık" diye konuştu.

Genel Sekreter Erdönmez, uzun yıllardır Bursa’nın kültür sanat hayatına yön veren Kültür Sanat Turizm Vakfı’nın bundan sonra da şehrin kültür ve sanat yelpâzesini genişletmeye ve üzerine düşen katkıyı koymaya devam edeceğini sözlerine ekledi.