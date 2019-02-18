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Bursa’da köfteli çorba şenliği

Bursa’da Eşrefzâde Abdullah Rumi Hazretleri, köfteli çorba ve dualarla yâd edildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:32
Bursa’da köfteli çorba şenliği

Bursa’da Eşrefzâde Abdullah Rumi Hazretleri, köfteli çorba ve dualarla yâd edildi.


Anadolu’da yetişmiş büyük velilerden, şair Eşrefzâde Rumi Hazretleri,hocası Abdal Mehmet’in kabri başında yâd edildi. Programı Vatan Sevdalıları Derneği gerçekleştirdi. Mevlit okutularak ve dualarla başlayan programa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da katıldı. Ertuğrulgazi Mehter Takımı’nın mehter şöleniyle devam eden program, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Katılımın yoğun olduğu programda misafirlere “köfteli çorba” ikram edildi. Mustafa Dündar’ında katılımcılara ikram ettiği çorba hızla tükendi.


Programı düzenleyen Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı Tarkan Gani “ 500 yıldır süre gelen bu çorba dağıtma geleneğine, bir takım sebeplerden ötürü 1950’lerde ara verildi. Allah bizlere tekrar nasip etti ve 70 sene sonra tekrar bu geleneği gerçekleştirdik” dedi. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.



Rivayet edilen köfteli çorba


Rivayete göre, Abdal Mehmet Hazretleri Eşrefzâde’ye ‘Ey medreseli, Bize köfteli çorba getir’ der.Çarşıya gidip köfteli çorba arayan Eşrefzade köfteli çorba bulamaz. Eli boş dönmemek için köftesiz çorba alır. Abdal Mehmet’e gelirken, yoldaki çamurdan bir parça alarak, birkaç yuvarlak köfte haline getirip, çorbanın içine atar. Abdal Mehmet çorbayı karıştırıp köfte bulamayınca Eşrefzâde’ye ‘Hani bunun köftesi diye sorar, Daha sonra çorbayı iyice karıştırır ve Eşrefzâde’ye , ‘Ye bunu’ der Eşrefzâde büyük bir teslimiyetle tereddüt etmeden çorbayı yer Çorbanın içine atılan çamur parçalarının köfteye dönüştüğü rivayet edilir.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:32
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