Bursa'da kimyasal panik! Hepsi yola aktı
Bursa'nın Harmancık ilçesinde sülfürik asit yüklü tankerin kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine kimyasal madde yola döküldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.28 Şubat 2019 Perşembe 11:45
Bursa'da, sürücüsünün kontorlünden çıkan sülfürik asit yüklü tanker, devrildi. Araçtan yol kenarına dökülen kimyasal madde, AFAD görevlilerince temizlendi.
Kaza, sabah saatlerinde, Harmancık ilçesine bağlı Gökçeler köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BS 4686 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, kontrolden çıkıp, devrildi. Bu sırada, araçtan yol kenarına kimyasal madde döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, yol kenarına dökülen sıvının kimyasal ölçümünü yaparken, polis de güvenlik önlemi aldı. AFAD ekibinin incelemelerinin ardından tanker, yoldan kaldırıldı ve kimyasal madde temizlendi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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