0553 313 94 23

Bursa’da kedilere özel hastane

Bursa’da Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Kedi Tedavi Ünitesi, can dostlara şifa dağıtıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
Bursa’da kedilere özel hastane

Bursa’da Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Kedi Tedavi Ünitesi, can dostlara şifa dağıtıyor. Tamamen kedilere özel olan merkez, ağır enfeksiyonlar, yeni doğan, üst solunum yolu hastalıkları ve ortopedik rahatsızlıkların tedavisi gibi birçok üniteyi içinde barındırıyor.


Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak kedilerinin daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri adına bünyesine yeni bir tesisi daha ekledi. Tamamen kedilere hizmet vermesi amacıyla kurulan Kedi Tedavi Ünitesi, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip. Sadece sokak kedileri için hizmet veren tesis, her gün onlarca patiyi sağlığına kavuşturuyor. Kedi alanında uzman veteriner hekimlerin görev yaptığı merkez, cihazları ve laboratuvarıyla insanlar için kurulmuş özel hastaneleri aratmıyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç can dostlarımızın bakım ve tedavileri için son derece modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkez, çekilen radyolojik görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması, işlenmesi, saklanması ve yazdırılması için kullanılan bilgisayarlı radyografi (CR) cihazına da sahip. Uzman veteriner hekimler ve son teknoloji cihazlar sayesinde kedilere, orta kulak iltihabı ameliyatından kısırlaştırmaya kadar, her türlü cerrahi operasyon uygulanabiliyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’de bir ilke imza atarak can dostları için Kedi Tedavi Ünitesi’ni hizmete açtıklarını söyledi. Dündar, “Sokaktaki yaralı, hasta ve sahipsiz haldeki kedileri, bu tesisimize getirerek tedavilerini yapıyoruz. İlk doğum ünitesi ve enfeksiyon ünitesi gibi çeşitli bölümlerden oluşan bu kedi hastanemizde, kedilerin sağlığına kavuşması ve rahat bir yaşam sürmesi adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizler can dostlarımızı iyileştirerek, hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Daha sağlıklı can dostlarımız ve daha sağlıklı Bursa için bu hizmeti sürdürüyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da vektör mücadelesi gece gündüz sürüyor
    1. Adana’da vektör mücadelesi gece gündüz..
    2. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    3. İrfan Kartal’dan seçim çalışması
    4. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian..
    5. Karasu Çayı Mardin’de turizmininyeni..
    6. Van'da 4 terörist daha öldürüldü
    7. Hak-İş’in Emek ve Adalet Yürüyüşü..
    8. Muş’ta operasyon: 70 gözaltı
    9. Tunceli şehitleri, memleketlerine..
    10. Bazı Şehir Hatları seferleri iptal..
    11. Şehit Uzman Çavuş Üçkan’ın baba..
    12. 39Burda’dan lezzetli karne sürprizi
    13. Tekirdağ’da Su Samuru bulundu
    14. Avrupa Şampiyonası eleme maçları puan..
    15. Jandarmadan Vali Soytürk’e ziyaret
    16. 30 bin liralık vurgunu kasap ve polis..
    17. Asimder Başkanı Gülbey: “Kars’ta..
    18. Facebook'tan yeni uygulama! Para..
    19. Olta balıkçıları dikkat
    20. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian resmi..
    21. Başhekim Çağlar göreve başladı
    22. Erzurum’da motorlu kara taşıtı sayısı..
    23. Baraj dubasının tehlikeli yolculuğu
    24. Antalya’da 100 işçiye CHP tırpanı
    25. Milli kalecimize küstah saldırı! 'Hani..
    26. ÖNEM büyüdü
    27. Huawei'den çift görüşlü video modu..
    28. Hisarcık sağlıklı ve kesintisiz içme..
    29. Mardin’de dehşete düşüren görüntü
    30. HDP’li isimden garip öneri! “Vatani..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı