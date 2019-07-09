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Bursa'da kaybolan öğretmen ölü bulundu

09 Temmuz 2019 Salı 17:28
Bursa'da kaybolan öğretmen ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, iki gündür haber alınamayan öğretmen ölü bulundu.

Yolören Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olan Ahmet Kılıçaslan'ın (44) iki gündür eve gitmemesi üzerine ailesi polise ihbarda bulundu.

Polisin yaptığı araştırma sonucu Kılıçaslan'ın cansız bedenine, Şişecam bölgesinde aracından 100 metre ileride dere kenarında ulaşıldı.

Vücudunda darp ya da cebir izine rastlanmayan öğretmenin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:28
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