Bursa'da kaybolan engelli genç aranıyor Orhangazi ilçesinde, babasıyla bağ evine gittikten sonra kaybolan 17 yaşındaki zihinsel engelli genci bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babasıyla gittiği bağ evinde kaybolan 17 yaşındaki engelli genç için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde oturan Nizamettin K, zihinsel engelli oğlu Arif K. (17) ile köydeki bağ evine gitti. Mutfakta yemek yapan Nizamettin K, bir süre sonra oğlunun evde olmadığını fark etti. Çevrede oğlunu arayan baba, sonuç alamayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin Arif K'yı bulmak için başlattığı arama çalışmaları vatandaşların da katılımıyla sürüyor.

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