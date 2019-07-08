0553 313 94 23

Bursa’da kavun hasadı başladı, fiyatlar yüzleri güldürdü

Bursa’nın sadece iki köyünde ekimi yapılan "kasa" kavununun hasadını yapan köylüler, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, ilk kavunu belediye başkanına ikram etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:58
Bursa’da kavun hasadı başladı, fiyatlar yüzleri güldürdü

Bursa’nın sadece iki köyünde ekimi yapılan "kasa" kavununun hasadını yapan köylüler, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, ilk kavunu belediye başkanına ikram etti.


Mustafakemalpaşa ilçesinin Ormankadı ve Yeşilova köylerinde yetişen kasa cinsi kavunun ilk hasadı yapıldı. Ormankadı köylüleri, hemşehrileri olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kenar’a ilk hasat kavunlarını keserek ikram etti. Belediye başkanı ise bu yıl ilk hasadı yapılan kavunu yiyerek lezzetli buldu. Köylüler kilosu 2 liradan alıcı bulan kavunun hasadını yaparken, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.


Kasa cinsi kavunun ilçelerindeki Ormankadı ve Yeşilova mahallelerinde yetiştiğini ifade eden Başkan Mehmet Kenar, "Kavunumuzun ilk hasadı başladı. Köylülerimiz ilk hasat ettikleri kavunu bize ikram ettiler. Çok leziz bir kavun" dedi.


Ormankadı Muhtarı Mehmetali Kalınbacak, "Bu kavun cinsi 20 yıldır köyümüzde ekiliyor. İstanbul, Sakarya, Bilecik ve Gebze’ye gönderiyoruz. İlk hasat başladı. Kilosunu 2 liradan satıyoruz. Bu kavundan yılda 30 bin ton hasat ediliyor. Dönümde 3 ton yetişiyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda karakola geldi
    1. Trafikte hamile kadına ve eşine..
    2. Teknoloji şirketi Osram Ring..
    3. (Özel)Yargıtay son noktayı koydu:..
    4. (Özel) Eylül ayından beri Boğazda 7..
    5. Uzaya çıkmaya hak kazanan ‘Uzay Çocuk’..
    6. Diğer markalar neden Modalife'tan..
    7. Yeşilçam Sokağı’nda 70’lerin şarkıları
    8. Ders kitaplarında ateist propaganda
    9. Başkanlar uzlaştı, şoför ve yolcular..
    10. Hamilelikte kilo alma korkusu |..
    11. Bursa’da kavun hasadı başladı,..
    12. İran'dan çok sert 'nükleer anlaşma'..
    13. Samandağ’da asayiş uygulaması
    14. Uşak’ta ‘Süpermoto’ 2. ayak yarışması..
    15. “Hünerli Eller” elleri ayakları oldu
    16. Siz bağırdığınızda çocuklarınız ne..
    17. Kuşadası’nda kanalizasyon ve alt yapı..
    18. "Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye..
    19. Kedinin yılanla oyunu kameraya yansıdı
    20. Red Bull Dance Your Style’da kazanan..
    21. Hoca’nın yadigârları bilime ışık..
    22. 5 kez Türkiye şampiyonu olan down..
    23. Başkan Çelik hobi bahçelerini inceledi
    24. Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı:..
    25. Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli..
    26. (Özel) Tuzla’da polis ekiplerin..
    27. Dolar/TL, 5,7460 seviyelerinden işlem..
    28. Futbol: 2019 CONCACAF Altın Kupa finali
    29. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    30. Turizmin reçetesi "kültür yolu"
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’