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Bursa'da kartpostallık görüntüler...

Bursa’da yağan kar ile beyaza bürünen tarihi yapılar eşsiz bir manzara oluştururken, şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 22:41
Bursa'da kartpostallık görüntüler...

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Özellikle tarihi yapılar kar altında eşsiz bir manzara oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ise bu manzarayı öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Yetkililer, sabah yola çıkacak vatandaşlarn buzlanmaya karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 22:41
  1. Bursa
  2. kar yağışı

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