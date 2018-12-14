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Bursa'da karla mücadele

Dağ ilçelerinde kapanan 44 mahalle yolu açıldı

14 Aralık 2018 Cuma 13:06
Bursa'da karla mücadele

BURSA (AA) - Bursa'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ ilçelerinde kapanan 44 mahalle yolu trafiğe açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında, dün gece kardan kapanan 44 mahalle yoluna müdahale etti.

Çalışmalar kapsamında, dağ ilçelerinden olan Büyükorhan'da 8, Keles'te ise 36 mahallenin yolu trafiğe açıldı.

Şehirde kapalı mahalle yolu bulunmadığı ve ekipler tarafından yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:06
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