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Bursa’da kandil coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Miraç Kandili nedeniyle Mihraplı Camii’ne akın eden vatandaşların kandil coşkusuna ortak oldu.

02 Nisan 2019 Salı 23:57
Bursa’da kandil coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Miraç Kandili nedeniyle Mihraplı Camii’ne akın eden vatandaşların kandil coşkusuna ortak oldu. Kandillerin toplumsal birlik ve beraberliğin artmasına vesile olduğunu belirten Başkan Aktaş, vatandaşlara helva ikram etti.


Hz. Muhammed’in miraca yükseldiği gece olan Miraç Kandili’nde Bursalılar camilere akın etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Miraç Kandili’ni Dikkaldırım’daki Mihraplı Camii’nde kutladı. Kandil programının ardından cami çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Aktaş, aynı zamanda vatandaşlara helva ikram etti. Vatandaşlar, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesi nedeniyle tebrik ettikleri Başkan Aktaş’la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ile birlikte vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Aktaş, "Miraç Kandili vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterip, camilere akın etmesi bizleri mutlu etti. Tüm İslam aleminin ve Bursalı hemşerilerimizin kandilini kutluyorum. Daha nice kandilleri sağlık ve sıhhatle hep birlikte ulaşmayı diliyorum. Kandiller, ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın artmasına vesile oluyor. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 23:57
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