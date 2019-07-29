Bursa’da kan donduran olay! Parçalanmış halde bulundu

Bursa’da kan donduran bir olay yaşandı.

Sarıpınar Mahallesi’nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 13 Temmuz’da evden çıktı. Çitil’den bir daha haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 1 hafta boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil’in izine rastlanılamadı. Yaşlı adam, bugün akşam saatlerinden çoban Mehmet Baydar tarafından dere yatağında parçalanmış halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.

Remzi Çitil’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.