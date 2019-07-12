Bursa'da kafeterya önünde cinayet Aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından kafeteryanın önünde silahla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi- Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartışma sırasında silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Sinan Özkan ile Ö.D, Esenevler Mahallesi'ndeki kafeteryada karşılaştı. Daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Ö.D, Özkan'ı tabancayla karın boşluğundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Özkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, ikilinin kafeteryada karşılaştıktan sonra dışarı çıktıkları, Özkan'ın arkasından koşan Ö.D'nin tabancayla ateş ettiği görülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.