Bursa'da kafeterya önünde cinayet
Aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından kafeteryanın önünde silahla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi- Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı12 Temmuz 2019 Cuma 16:28
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartışma sırasında silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aralarında husumet olduğu öğrenilen Sinan Özkan ile Ö.D, Esenevler Mahallesi'ndeki kafeteryada karşılaştı.
Daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Ö.D, Özkan'ı tabancayla karın boşluğundan yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Özkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, ikilinin kafeteryada karşılaştıktan sonra dışarı çıktıkları, Özkan'ın arkasından koşan Ö.D'nin tabancayla ateş ettiği görülüyor.
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