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Bursa’da Kadir Gecesi camiler doldu taştı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kadir gecesi nedeniyle Demirtaş Merkez Camisi’ne akın eden vatandaşların manevi coşkusuna ortak oldu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:49
Bursa’da Kadir Gecesi camiler doldu taştı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kadir gecesi nedeniyle Demirtaş Merkez Camisi’ne akın eden vatandaşların manevi coşkusuna ortak oldu. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin toplumsal birlik ve beraberliğin artmasına vesile olduğunu belirten Başkan Aktaş, teravih namazı sonrası vatandaşlara sohbet etti.


İslam alemi için en değerli ve en önemli gecelerden birine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Bursalılar camilere akın etti. Bursa Ulu Camii başta olmak üzere tüm camiler adeta doldu taştı. Camilere sığmayan vatandaşlar, 7’den 70’e cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi’ni kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Kadir Gecesi’nde teravih namazını Demirtaş Merkez Camisi’nde kıldı. Başkan Aktaş, namazın ardından cami bahçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, Büyükşehir Belediyesince namaz sonrası vatandaşlara helva ikram edildi.


Tüm Bursalıların Kadir Gecesi’ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Aktaş, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının artık son günlerine geldik. Bu akşam 27’nci teravihimizi Demirtaş’ta Merkez Camimizde eda ettik. Ben öncelikle Kadir Gecesi olması nedeniyle de ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği an olan Kadir Gecesi büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Camimiz de Allah’a hamdolsun dolu doluydu, yer yoktu. Dışarıya doldu taştı. Vatandaşlarımızla sohbet ettik, helva ikramında bulunduk. Ben bu vesileyle de cenabı haktan diğer ramazanlara da bizleri sağlıkla ve sıhhatle eriştirmesini diliyorum. Kadir Gecemizin ve akabinde Ramazan Bayramı’nın hem Demirtaş’a hem Bursa’mıza hem ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:49
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