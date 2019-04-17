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Bursa’da kaçak midye operasyonu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 25 ton kaçak midye ele geçirildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:29
Bursa’da kaçak midye operasyonu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 25 ton kaçak midye ele geçirildi. y


Alınan bilgiye göre, Bursa İzmir karayolu 64 kilometresinde yapılan yol kontrolünde sürücülüğünü M.K nin yaptığı açık kasa TIR ekiplerce durduruldu. Araç içinde 25 ton yasak su ürünü karakıllı midye ele geçirildi. Jandarma ekipleri Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yardım isterken, sürücüye 1380 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 1635 TL idari para cezası uyguladı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:29
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