Bursa'da kaçak gözlük operasyonu - Operasyonda 300 bin lira değerinde 424 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin lira değerinde 424 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin İstanbul'dan Bursa'ya gümrük kaçağı gözlük getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler, şahsı il merkezinde gözaltına aldı. Zanlıya ait araçta yapılan aramada, piyasa değeri 300 bin lira olduğu belirlenen 424 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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