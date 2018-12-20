Bursa'da kaçak et operasyonu
Karacabey ilçesinde bir araçta 1 ton kaçak et ele geçirildi20 Aralık 2018 Perşembe 12:56
BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde durdurulan bir araçta 1 ton kaçak kesimle elde edilmiş et bulundu.
Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Balıkesir istikametine giden S.T. yönetimindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 1 ton kaçak et ele geçirildi. Yalova'dan Balıkesir'e götürüldüğü öğrenilen etler imha edilmek üzere Karacabey Belediyesi ekiplerine teslim edildi.
Araç sürücüsü S.T'ye ise idari para cezası uygulandı.
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