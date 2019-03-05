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Bursa’da ilginç kaza

Bursa’da bir otomobil sürücüsü ana yolda geri geri ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki araca çarptı.

05 Mart 2019 Salı 08:53
Bursa’da ilginç kaza

Bursa’da bir otomobil sürücüsü ana yolda geri geri ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki bir araca çarpması ve daha sonra yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Kaza, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç sürücüsü ana yolda gece saatlerinde geri geri ilerlediği anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada kayan araç park halindeki bir otomobile çarptı. Sürücü, daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu sırada arkası dönük ilerleyen bir yayanın da kaza sonrası korkması güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki araçta maddi hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:53
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