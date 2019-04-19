0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

19 Nisan 2019 Cuma 07:44
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merve Ülgün idaresindeki 16 EZ 872 plakalı otomobil, Bursa-İzmir kara yolu Paşaçiftliği Metro İstasyonu mevkisinde Fatih Kavali (36) yönetimindeki 16 FZ 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ülgün kontrolündeki araç, bilgi levhalarının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Ülgün ve nişanlısı Murat Atak ile diğer aracın sürücüsü Fatih Kavali'nin annesi Nihal Kavali (56) ve kardeşi Hilal Erdoğan (22) yaralandı.

Yaralılardan Merve Ülgün ve nişanlısı Murat Atak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine, Nihal Kavali ve kızı Hilal Erdoğan ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 07:44
  1. 4 Yaralı
  2. Bursa
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuyuda can pazarı: Zamana karşı yarış sürüyor
    1. Kuyuda can pazarı: Zamana karşı yarış..
    2. Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi’nde bir..
    3. Dikkat! Meteoroloji'den 6 bölge için..
    4. ADÜ’lü miniklerin sergisi beğeni..
    5. 19.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Başkan Kaya ilk yardımcısını atadı
    7. İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında..
    8. Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    9. AK Parti'de on isim topun ağzında
    10. PKK köşeye sıkışınca gözünü onlara dikti
    11. Otomobilin altında 400 metre sürüklendi
    12. Mali’de Başbakan Maiga istifa etti
    13. Meteoroloji'den 6 bölge için sağanak..
    14. Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu:..
    15. Anne kız evlerinde ölü bulundu
    16. 3.600 ek gösterge için son turlar
    17. Pervin Buldan tehdit etti,..
    18. 3 ilde acele kamulaştırma kararı
    19. Yangını gören imam camiden anons yaptı
    20. Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi
    21. Fransa'da mahkeme başörtülü kadını..
    22. ABD 20 gün önce gönderdi... ABD'nin..
    23. 5 yıl önce kamyoneti çalındı! Bakın..
    24. AK Parti'den mazbata iptali için..
    25. Atama kararları Resmi Gazete'de
    26. Kuyuda can pazarı... Çalışmalar..
    27. Motosiklet otomobilin altında 400..
    28. Trump, Abu Dabi Veliaht Prensi Al..
    29. Mersin'de anne kız evlerinde ölü bulundu
    30. GÜNCELLEME - Kaçak definecilerin..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin