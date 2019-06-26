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Bursa’da iki hastane güç birliği yaptı

Bursa’daki iki sağlık kuruluşu, fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda güç birliği yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
Bursa’da iki hastane güç birliği yaptı

Bursa’daki iki sağlık kuruluşu, fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda güç birliği yaptı.


Uzman hekim kadrosu, multidisipliner teşhis ve tedavi yaklaşımı, yenilikçi tıp teknolojileri, hasta odaklı hizmet anlayışı ile herkes için ayrıcalıklı sağlık hizmeti sunan VM Medical Park Bursa Hastanesi ile ROMATEM Bursa Hastanesi işbirliği yaptı. Ortak verilecek hizmetlere ilişkin işbirliği protokolü, VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan ve ROMATEM Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu tarafından törenle imzalandı. İşbirliğini çok önemsediklerini belirten Arslan, “Sağlık camiasında işbirlikleri eğer sağlam olursa sonuçları da halk sağlığı açısından bir o kadar sağlam olur. Biz, Güney Marmara’nın sağlık üssü konumundaki bir sağlık kuruluşu olarak sağlığa değer katmaya devam ederken ülkemizin güzide kuruluşlarıyla da işbirliği imkanlarını göz ardı etmiyoruz. Uzun yıllardır fizik, tedavi ve rehabilitasyon konusunda önemli hizmetler veren ROMATEM ile bu alanda ortaklaşa atacağımız adımlarla misafirlerimize daha konforlu bir tedavi süreci sağlamış olacağız” diye konuştu.


ROMATEM Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu ise, “VM Medical Park Bursa Hastanesi’nin yıllardır özelde Bursa, genelde Marmara’ya sağladığı katma değerlerin farkındayız. Hizmet ağımızı genişletme adına böylesine çok önemli bir sağlık kuruluşu ile işbirliğine gitmek, gücümüze güç katacaktır. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
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