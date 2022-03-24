Haydar Akın'ın görevden alınmasına tepkiler çığ gibi büyüyor: Bıktık artık bu zihniyetten! #HaydarAkınYalnızDeğildir

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Bursa'daki Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu'nda Müdür Haydar Akın, Müslüman Türklerin örf ve adetlerini ortadan kaldırmayı amaç edinen laikçi yobazlar, tarafından hedef alındı.

Azgın azınlığın hedefi olan Müdür Haydar Akın, okuldaki kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulmasına isteyerek "Değerli öğretmen arkadaşlarımızı 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğreciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz." yazısını gönderdi.

Laikçi yobazlardan talimat

Okul müdürünü hedef alan laikçi yobazlar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi Kaymakamlığı'na adeta talimat verdi. Azgın azınlık, makul bir talimatı hazmedemeyerek okul müdürü için "Derhal görevden alın" çağrısı yaptı.

Kaymakamlık ve MEB'den skandal karar

Yaşananlar üzerine Kaymakam Ali Partal'ın görev yaptığı Osmangazi Kaymakamlığı skandal bir açıklamada bulundu. Kaymakamlık açıklamasında, "Basında yer alan Osmangazi İlçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir." denildi.

Müdür Serkan Gür'ün başındaki Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise, konuyla ilgili "Dün basında yer alan Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar; tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.

Akın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Akın'ın yerine müdür yardımcılarından birinin vekalet edeceğini söyledi.

Muharrem Coşkun'dan sert tepki: Zulmedenlere dokunulmuyor!

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'dan karara sert tepki geldi. "Bu zihniyetten ve haberlerden bıktık artık" diyen Coşkun, "Bu tarz haberlerin ardı arkası kesilmiyor" tepkisinde bulundu.

28 Şubat'ta öğrencilere zulmedenlere dokunulmadığını belirten Coşkun, "Zulmeden zalimlere, haksızlık yapanlara dokunulmuyor. Ama bir öğretmen ergenlik çağında ortaokul çocuklarının sıraları ayrı olsun dediği için Osmangazi Kaymakamlığı jet hızında soruşturma açıyor. Birkaç laikçi internet sitesi yazdı diye... Hala özvatanında parya muamelesi görmeye devam ediyoruz. Hala kompleksli bürokratlar, hala kime hizmet ettiği belli olmayan isimler bizi yönetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yeter artık" diyen Muharrem Coşkun, "Pozitif bir hak istemiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Ne zaman biz eşit bir yurttaş muamelesi göreceğiz? Ne zaman bizim inancımıza, görüşlerimize saygı duyulacak?" diye sordu.

"Vay be, ne büyük iş yapıyorsunuz!"

"Zulmedenlere dokunulmuyor. Yıllardır görevinde devam ediyor, hatta terfi ettiriliyor." diyen Coşkun, Osmangazi Kaymakamlığı'nın açıklamasını okuyayarak, "Bak sen kaymakamımıza! Tebrik ediyoruz! Vay be, ne büyük iş yapıyorsunuz!" tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada skandal karara tepkiler çığ gibi: Derhal görevine iade edin!

Skandal kararın ardından sosyal medyada sert tepki gösteren vatandaşlar, Twitter'dan #HaydarAkınYalnızDeğildir etiketi açtı. Kısa sürede Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşen ve 10 binlerce tweet atılan etikette vatandaşlar, Haydar Akın'ın görevine iade edilmesini istedi. Gelecek nesilleri ahlaksız yetiştirme amacı taşıyan azgın azınlığın talebinin yerine getirilmesini hayretle karşılayan vatandaşlar, "İktidardar CHP mi var AK Parti mi?" diye sordu.