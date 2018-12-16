Bursa'da hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Vanimahmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamama giden Habip Doğan, Osman Onay, Harun Atalay ve çalışan Ahmet Furkan Doğan, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı.

Habip Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Osman Onay'ın durumunun ağır olduğu, Harun Atalay ve Ahmet ve Furkan Doğan'ın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.