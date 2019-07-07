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Bursa’da gürültü cinayetinin sanıklarına ceza yağdı

Bursa’da gürültü yüzünden bir kadının hayatını kaybettiği, bir kadının da yaralandığı cinayet davasında karar çıktı.

07 Temmuz 2019 Pazar 08:48
Bursa’da gürültü cinayetinin sanıklarına ceza yağdı

Bursa’da gürültü yüzünden bir kadının hayatını kaybettiği, bir kadının da yaralandığı cinayet davasında karar çıktı.


Geçen yıl haziran ayından Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yüksek sesle müzik açtıkları otomobille hız yapan gruba mahalle sakinleri tepki gösterdi. Aynı mahallede oturan şahısları "Neden gürültü yapıyorsunuz?" diye ikaz eden komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgada Sevda D. (50) ve 2 yıl önce cinayete kurban giden oğlunun eşi Zübeyde Ş. (36) tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılardan Sevda Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Haklarında ’basit yaralama, kasten öldürme, ruhsatsız silah kullanma’ suçlarından iddianame hazırlanan 12 sanık son kez hakim karşısına çıktı. Sevda D.’yi öldürdüğü iddia edilen Metin B., son sözünde, "Kadınların düştüklerini gördükten sonra ateş ettim. Sevda ve Zübeyde benim ateş etmem sonucu yaralanıp ölmedi. Suç işlemedim. Olayla alâkam yoktur. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.


Tutuklu diğer sanık Ferhat E. ise, Sevda ve Zübeyde’yi vurmadığını iddia ederek beraat ve tahliyesini istedi. Diğer tutuksuz sanıklarda olayla alakalarının olmadığını ifade ederek, beraatlerini istedi.


Mahkeme heyeti yaklaşık 2 saatlik bir aranın ardından Metin B., Sevda D.’yi karşı kasten öldürme suçundan önce müebbet hapse, daha sonra iyi hal indirimiyle 17 yıl 6 ay hapse mahkûm etti. Ayrıca Metin B, yaralama suçundan da 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Fırat E., yaralama suçundan 8 ay, ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl ile bin 200 TL para cezası, Y.G., yaralama suçundan 8 ay, ruhsatsız silah taşımak suçundan 2 yıl hapis ile bin 200 TL para cezası, silahla ateş etme suçundan 5 yıl 3 ay, G.B., suç delillerini yok etme suçundan 1 yıl 8 ay, M.Ş., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, A.T., ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl hapis ve 600 TL para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar B.Ö., F.E., Zübeyde Ş., T.G., T.D. ve Y.K. ise beraat etti. Mahkeme Mehmet B.’nin tutukluluk halinin devamına, Fırat E.’nin ise tahliyesine karar verdi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 08:48
  1. doğa

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