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Bursa’da gümrük kaçağı telefon operasyonu

Bursa’da piyasa değeri 100 bin TL olan gümrük kaçağı 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:50
Bursa’da gümrük kaçağı telefon operasyonu

Bursa’da piyasa değeri 100 bin TL olan gümrük kaçağı 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.T., isimli şahsın gümrük kaçağı cep telefonu sattığını tespit etti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 100 bin TL olan 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:50
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