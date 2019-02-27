Bursa’da görevden ihraç edilen bir astsubay gözaltına alındı Bursa’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken FETÖ/PYD’den ihraç edilen bir astsubay gözaltına alındı.

Bursa’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken FETÖ/PYD’den ihraç edilen bir astsubay gözaltına alındı.

Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) mahrem yapısı içerisinde faaliyet gösteren şahısların tespiti ve deşifre edilmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken ihraç edilen İ.D., Bursa MİT Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın sorgusuna devam ediliyor.

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