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Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde göletin yakınlarında şapkası ve telef olmuş koyunu bulunan 60 yaşındaki talihsiz çobanın cesedi su üstüne çıktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:58
Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde göletin yakınlarında şapkası ve telef olmuş koyunu bulunan 60 yaşındaki talihsiz çobanın cesedi su üstüne çıktı. Çobanın ailesi ve köpeği sabaha kadar göletin kıyısından ayrılmadı.


Olay, dün akşam 17.00 sularında Bursa’nın İznik İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç evine dönmeyince ailesi tarafından merak edilerek, koyunları otlattığı kırsal Çamoluk Mahalle göleti çevresinde aramaya çıktı. Gölet üzerinde telef olmuş koyunu gören yakınları, gölet çevresinde yaptıkları arama esnasında Sağdıç’a ait olduğu tahmin edilen şapkayı farketti. Boğulma ihtimali düşünülen Sağdıç’ın yakınları kolluk kuvvetlerinden yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri gölet çevresinde yaptıkları küçük çaplı aramada Sağdıç’a ait herhangi bir ize rastlamadı. Boğulmuş olma şüphesi üzerine bölgeye AFAD, Mudanya Deniz Polisi sevk edildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, deniz polisine ait balık adamlarda gölette sabah kadar arama çalışması sürdürüldü. Günün ilk ışıklarıyla talihsiz çobanın cesedinin su üstüne çıktığı öğrenildi. Ayrıca Sağdıç’ın ailesi ve köpeği sabaha kadar göletin başından ayrılmadı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:58
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