Bursa'da genç kız ile arkadaşının darbedilmesi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile erkek arkadaşının darbedilmesi olayına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takibinin ardından olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

- Başsavcılıktan açıklama

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Genç kadını taciz edip, erkek arkadaşını darbeden grup serbest bırakıldı" başlığıyla bir kısım basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Olayın, Orhangazi ilçesinde 20 Ocak tarihinde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüntülere yansıdığı üzere6 şüpheli şahsın mağduru darbettikleri, olay yerini gören kamera görüntülerinin çözümlerininOrhangazi Cumhuriyet Başsavcılığına 31 Ocak'ta ulaşmasına müteakip, tümşüphelilerin gözaltına alınmaları hususunda kolluğa talimat verildiği, 3 şüpheliningözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramıştı.



