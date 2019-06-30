Bursa’da gaziler ve aileleri için özel kabir alanı tahsis edilecek

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getirdiği gaziler için özel kabir alanı tahsisi önerisi kabul edildi.

Daha önce MHP’li meclis üyesi Osman Durdu’nun önerdiği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en son oturumunda gündeme gelen şehit, gazi ve ailelerine ücretsiz mezar yeri tahsisi önerisi kabul edilerek yürürlüğe kondu. Şehitler ve ailelerine önceden sağlanan bu hizmet, Sertaslan’ın önerisi ile artık gaziler ve ailelerine de sağlanacak. Gaziler için de mezarlıklarda ayrı bir bölüm oluşturulacak.

Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şehitlerimize de gazilerimize de borcumuzu ödemenin mümkün olmadığını belirterek bu haktan mahrum olan gazilerin de artık ücretsiz defin yerine sahip olacaklarını söyledi. Başkan Sertaslan, “Daha önce çeşitli şekillerde gündeme gelen gazilere de mezar yeri tahsisi konusunun hassasiyetini görerek buna uygun bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Şehitlerimiz kendilerine ayrılan yerlerde ebedi istirahatlerini sürdürürken gazilerimizin böyle bir olanaktan mahrum olması düşünülemezdi. Dolayısıyla onlara da ücretsiz yer temini ve kendilerine bölge ayrılması önerimiz Büyükşehir meclisinde kabul edildi. Böyle önemli bir uygulamaya öncülük ettiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Gazilerimiz bunlardan çok daha iyilerini hak ediyor. Belediyeler olarak hak ettikleri hizmetleri onlara götürmeye devam edeceğiz” dedi.