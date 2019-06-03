0553 313 94 23

Bursa’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa’da haziran ayında yağan dolu hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 23:32
Bursa’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa’da haziran ayında yağan dolu hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Yağış sonucu İznik Devlet Hastanesi acil girişi göle döndü.


İznik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı. Doluya hazırlıksız yakalanan İznikliler saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini beklerken, İznik Devlet Hastanesi acil girişi göle döndü. Sahil yolunda bazı ara sokaklar da rögarların tıkanması sonucu taşkınlara neden oldu. Esnaf, elindeki süpürge sapı ile tıkanan rögarı açmaya çalıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 23:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
    1. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    2. Tunceli Valiliği’nden Ovacık’taki..
    3. Binali Yıldırım: “23 Haziran laf..
    4. Şili’de öğretmenler süresi belirsiz..
    5. Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme..
    6. Sri Lanka'da Müslüman bakanlar istifa..
    7. Azez halkı bayrama hazır
    8. Adıyaman’daki kazada ağır yaralanan 2..
    9. AK Parti'den YSK'ye itiraz
    10. TİKA'dan Hırvatistan'da iftar programı
    11. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    12. Bursa’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
    13. Bingöl'de trafik denetimleri
    14. Basketbolda maçın ardından
    15. Burhaniye’de katı atık depolama..
    16. Sudan'daki gösterilerde hayatını..
    17. Sudan’da bilanço 30 yükseldi
    18. Trump'tan ilginç iddia: Rusya bize..
    19. Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
    20. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    21. ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri..
    22. Muğla'daki cinayet
    23. Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
    24. "Ben şartlı evetini kabul ediyorum"
    25. Fenerbahçe Beko finale çok yakın
    26. Kassam'dan "mali destek" talebiyle cep..
    27. Karabük'te uyuşturucu operasyonu
    28. Meteoroloji'den o illere uyarı!
    29. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    30. Amasya’nın sağlık filosuna 11 yeni araç
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular