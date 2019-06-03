Bursa’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı Bursa’da haziran ayında yağan dolu hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.

Bursa’da haziran ayında yağan dolu hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Yağış sonucu İznik Devlet Hastanesi acil girişi göle döndü.

İznik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı. Doluya hazırlıksız yakalanan İznikliler saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini beklerken, İznik Devlet Hastanesi acil girişi göle döndü. Sahil yolunda bazı ara sokaklar da rögarların tıkanması sonucu taşkınlara neden oldu. Esnaf, elindeki süpürge sapı ile tıkanan rögarı açmaya çalıştı.

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