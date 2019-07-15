Bursa’da film gibi inek kurtarma operasyonu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çukura düşen inek 6 saat süren çabalar sonucu kurtarılabildi.

Mehmet Koç’a ait büyükbaş hayvan, Güvem ve Alpagut mahalleleri arasındaki ormanlık arazide 10 metrelik çukura düştü. Haber verilmesinin ardından AFAD ekipleriyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, kurtarıcısız hayvanın çıkarılamayacağını görünce, olay yerine vinç çağrıldı. Bu kez vincin girmesi için yol olmayınca, köylüler ve jandarma vincin girebileceği bir yol açtı. AFAD ekipleri kuyuya inip, hayvanı güvenli bir şekilde bağladıktan sonra çukurdan çıkardı. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonucu ineği kurtarılan Mehmet Koç ekiplere teşekkür etti.