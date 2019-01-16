Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
Haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 14'ü yakalandı16 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları, bazılarının FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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