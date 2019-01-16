Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu Haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 14'ü yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları, bazılarının FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.