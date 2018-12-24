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Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi

24 Aralık 2018 Pazartesi 09:16
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 28 hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Edirne'den ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve bazı illerde yürütülen soruşturmalarda aranan 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, operasyon sırasında cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri pencereden attıkları ileri sürüldü.

Adreslerden birinde yapılan aramalarda Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni alınmış olduğu belirlendi.

Evlerde ayrıca tencere ve kağıt mendil poşetlerinin içine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve bin 250 avro para ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve gözaltına alındıklarında yapılacaklarını içeren talimatlar da ortaya çıktı.

Soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 09:16
  1. Bursa
  2. sarı yelek

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