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Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 17 gözaltı

Yakalanan zanlılardan 6'sının askeri personele, birinin ise emniyet personeline "mahrem imamlık" yaptığı belirlendi

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:05
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 17 gözaltı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 7'si asker ve emniyet personeline "mahrem imamlık" yaptığı belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 10 hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 17 şüphelinin, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.

Ayrıca zanlılardan 4'ünün farklı illerde FETÖ'nün sözde "bölge sorumlusu" olduğu, 6'sının askeri personele, birinin ise emniyet personeline "mahrem imamlık" yaptığı belirlendi.

Kapı çerçevesi arkasına saklanmış çok sayıda telefon hattı ele geçirilen operasyonda, dijital materyaller, FETÖ elebaşına ait kitaplar, 10 bin lira, bin 200 avro, 4 bin 235 dolar, çok sayıda altın ve 10 senet de bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:05
  1. Bursa
  2. FETÖ
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