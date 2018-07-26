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Bursa'da FETÖ davasında karar çıkttı

Çoğunluğu eski emniyet mensubu 45 sanıktan 43'ü, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:30
Bursa'da FETÖ davasında karar çıkttı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, çoğunluğu eski emniyet mensubu 45 sanıktan 43'üne, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Çevik, Hüseyin Sevim ve Hasan Aktaş ile bazı tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

İddia makamı, mütalaasında sanıklara "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan değişen miktarlarda cezalar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Ahmet Çevik ve Hüseyin Sevim'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, tutuklu sanık Hasan Aktaş ile diğer tutuksuz sanıklar Fatih Alagüney, Halil Makinecim, Abdullah Can ve Niyazi Koçer'i 8 yıl 1 ay 15'er gün; Süleyman Naci Ekmekçioğlu, İhsan Erken ve Cuma Keçeci'yi 7 yıl 6'şar ay; Hasan Erdoğan, Arslan Zülfü Bahçecik, Ali Teknik, İrfan Kaya, Mesut Karaman, Yılmaz Eken, Alparslan Arslan, Behlül Demir, İbrahim Tosun, Yücel Uludağ, Yüksel Hacı Dursunoğlu, Osman Oruç, Murat Yenilmiş, Ali Çınar, Erkan Çeken ve Recep Kızılay'ı 6 yıl 10 ay 15'er gün; Hicabi Gök, Güngör Demir, Efkan Gümüş, Ali Karakoyun, Ahmet Şen, Mehmet Söylevi, Mahmut Karakaya, Lokman Büyüközer, Ali Keskin, Kadir Canik, Mahmut Özdemir, Rahmi Odabaş, Haşim Taşçı ve Muhammet Sait Yıldız'a 6 yıl 3'er ay; Erdal Deniz, Haticetül Kübra Yılmaz ve Süleyman Arif Yılmaz'a ise aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, Mesut Uğur ve Veli Yağcıoğlu hakkındaki hükmün, örgütle ilgili bilgi verdikleri gerekçesiyle açıklanmasının geri bırakılmasına, tutuklu sanıklardan Aktaş'ın tahliyesine hükmetti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:30
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  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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