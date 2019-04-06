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Seçim 2019 Sayfası

Bursa’da fetih coşkusu

Bursa’nın fethinin 693.

06 Nisan 2019 Cumartesi 13:18
Bursa’da fetih coşkusu

Bursa’nın fethinin 693. yıldönümü kutlamaları büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Heykel’deki Atatürk Anıtı’nda saygı duruşu yapılmasıyla başlayan kutlamalar, Pınarbaşı Fetih Kapısı ve Tophane Şehitliği’nde sürdürülen etkinliklerle devam etti.


Birbirinden renkli görüntüler


Bursa, fetih coşkusunu bir kez daha aynı heyecanla yaşadı. Fethin 693. yıldönümü kutlamaları, Bursa protokolü ve vatandaşların katıldığı törenlerle gerçekleştirildi. Etkinlikler, Heykel’deki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Heykel’deki törenin ardından Pınarbaşı Fetih Kapısı’nda devam eden programda ilk olarak Fetih Selası okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmalarının sonrasında ise sırasıyla Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları, Bursa Mehteran Derneği ve Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları ekipleri birbirinden renkli ve coşkulu gösteriler sundu. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Pınarbaşı’ndan Tophane Şehitliği’ne doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. İzleyenlere fetih coşkusunu bir kez daha yaşatan, gurur okşayan görüntülere sahne olan etkinliklerin ikinci kısmına Tophane Şehitliği’nde devam edildi. Burada Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret eden protokol üyeleri ile Bursalılar, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucuları için dua etti. Tophane Şehitliği’ndeki programda vatandaşlara, Osmangazi Belediyesi tarafından etli pilav ve ayran ikram edildi.


Beylikten devlete geçişin yolu


Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Pınarbaşı Fetih Kapısı’ndaki kutlamalar çerçevesinde yaptığı konuşmada, Bursa’nın geçmişle geleceğin uyum içerisinde harmanlandığı mükemmel bir şehir olduğunu dile getirdi. Birçok devletin kendince önemli sebeplerle Bursa’yı zapt etmek istediğini fakat fethin Osman Gazi ve Orhan Gazi’ye nasip olduğunu hatırlatan Yıldız, “Osman Gazi, yaklaşık 715 yıl önce beylikten devlete geçişin yolunun Bursa’dan geçtiğini gördü. 1300’lü yıllarda başlayan kuşatma çok uzun sürdü. Osman Gazi ile başlayan Bursa’yı fetih hareketi, 1326’da oğlu Orhan Gazi zamanında tamamlanabildi. Fetih sonrası yapılan çalışmalarla Bursa, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifadesiyle ‘Kuruluş çağının havasını saklayan şehir’ olarak bugünlere taşındı” dedi. Bursa’nın Orhan Gazi ile sur dışına taştığını, Murad-ı Hüdavendigar ile Balkanlara uzandığını ve Yıldırım Beyazıt ile mimarinin doruklarına ulaştığını vurgulayan Yıldız, “Şehzade kavgalarıyla tarumar olan şehir, Çelebi Mehmet zamanında yeniden kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında manevi başkent olarak anıldı” diye konuştu.


Bursa, emin ellerde


Bugün 3 milyon kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olan Bursa’nın sürekli yenilenerek ve değişerek bugünkü halini aldığını ifade eden Yıldız, “Bursa, tarihi doğru okuyanların elinde sürekli gelişti ve büyüdü. Bizler de ecdadımızdan miras kalan bu kutsal emaneti geleceğe taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle, 693 yıl önce bizlere içerisinde huzur ile yaşadığımız bir şehir bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.


Bursa Valisi Yakup Vanbolat ve AK Parti Milletvekili Refik Özen ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı fetih coşkusu çerçevesinde, Balabanbey Kalesi önünde de bir dizi etkinlik yapıldı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:18
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