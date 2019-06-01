0553 313 94 23

Bursa’da feci kaza

Bursa’da bir aracın sıkıştırması sonrasında kontrolden çıkan tır, korkuluklara çarptıktan sonra iki köprünün arasına sıkıştı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:15
Bursa’da feci kaza

Bursa’da bir aracın sıkıştırması sonrasında kontrolden çıkan tır, korkuluklara çarptıktan sonra iki köprünün arasına sıkıştı. Kazada tır sürücüsü, güçlükle bulunduğu yerden çıkartıldı.


Kaza, saat 11.15 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi şehir merkezinde bulunan Orkent köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Bektek (64) idaresindeki 34 FD 5564 plakalı tır ile Yalova istikametinden Bursa yönüne doğru yola çıktı. İddiaya göre, yanında seyir halinde olan E.E. (30) idaresindeki 77 BJ 236 plakalı hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.



İki köprü arasına sıkıştı


Kontrolden çıkan tır, Orkent köprüsünün demir parmaklıklarını aşarak iki köprü arasına sıkıştı. Kaza sonrasında tır sürücüsü Arif Bektek kamyon içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Yaklaşık 15 dakikalık bir uğraş sonrasında ekipler tarafından Bektek, tır içerisinden çıkarılarak ambulansa kondu. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.



Trafik şehir içine verildi


Kaza nedeniyle Yalova-Bursa Karayolu Bursa istikametinde trafik durma noktasına geldi. Tırın kaza yerinden vinç yardımı ile kaldırılması esnasında ise Yalova-Bursa karayolu Bursa istikametinde trafik şehir içinden verildi. Tırın köprüden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aklınızda bulunsun
    1. Aklınızda bulunsun
    2. LGS'ye gidiyorlardı...
    3. Resmen açıklandı! İşte İbrahim..
    4. TFF'nin 42. Başkanı Nihat Özdemir oldu
    5. (Özel) Karnında saplı kalan ekmek..
    6. Damla tatlısı nasıl yapılır? Damla..
    7. KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye..
    8. Malatya’da Sakal-ı Şerif heyecanı
    9. Korkulukları aşan tır iki köprü..
    10. Başkan Gülsoy’dan Ramazan Bayramı..
    11. MEB mesleki çalışma programı 2019..
    12. Hülagu’ya ders veren Kadıhan
    13. Yavuzeli’nde Kadir gecesi huşu ile..
    14. Samsun’da bayramın 1. günü toplu..
    15. Milli okçu Eroğlu'nun aklı 2020 Tokyo..
    16. İzmir’de ’kadın şoförler’ dönemi..
    17. Akıllı yelek görme engelliler için..
    18. 20 yıl sonra besin tercihleri değişecek
    19. THY yolcularını uyardı! "Sakın..
    20. Taksicilerden Uber talebi: “Kanunlarla..
    21. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    22. Çiftçilere anız uyarısı
    23. Gümüşhane’de tarihi ve turistik..
    24. Nihat Özdemir: “Spordan keyif ve..
    25. Bursa’da bayram trafiği havadan..
    26. Emniyetten şehirlerarası yolculuk..
    27. Side’de iki otomobil birbirine girdi:..
    28. LGS ham puan nasıl hesaplanır?..
    29. Geylani’den nasihatler... Ölmeden önce..
    30. Esnafların bayram beklentisi
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti