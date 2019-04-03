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Bursa'da gençlerin otomobil gezintisi ölüm getirdi

Bursa'da aşırı süratli olduğu öne süren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan elektrik trafosunun beton zeminine çarparak durabildi. Otomobilin demir yığını halinde dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

03 Nisan 2019 Çarşamba 07:01
Bursa'da gençlerin otomobil gezintisi ölüm getirdi

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 409. Sokak'ta, Cihan Emir (18) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğinin beton zeminine çarptı.

Kazada Cihan Emir ile otomobilde bulunan Gökmen T. (18) ve Yücel Y. (18) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Cihan Emir ve Yücel Y. 112 Acil ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gökmen T. ise Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Cihan Emir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 06:07
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