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Bursa'da feci kaza!

Bursa’nın Harmancık ilçesinde, madene işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:24
Bursa'da feci kaza!

Kaza, saat 08.00 sıralarında Harmancık ilçesi Meyram mevkiinde meydana geldi. Taşeron firma tarafından işletilen krom madenine işçi taşıyan Ali T. yönetimindeki 52 KH 296 plakalı servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı. 2'sinin durumu ağır olan yaralılar, Tavşanlı Mustafa Kalemli ve Harmancık devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Sürücü Ali T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

SÜRÜCÜ UYUDU İDDİASI

Bu arada kazanın sürücü Ali T.'nin direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Aracın uçuruma doğru gittiğini fark eden işçilerin uyardığı sürücünün direksiyon kırarak, uçuruma düşmekten kurtulduğu ve kazanın meydana geldiği iddia edildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:24
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