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Bursa’da faciadan dönüldü

Bursa’da meydan gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

26 Nisan 2019 Cuma 18:49
Bursa’da faciadan dönüldü

Bursa’da meydan gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.


Büyükorhan ilçesinden Orhaneli Dereköy’e gitmek için ana yola çıkan Mehmet Ali Koçdemir idaresinde 16 JC 714 plakalı traktöre Ali Oktay yönetimindeki 16 BJC 01 plakalı otomobil çarptı. Savrulan traktör, yol kenarında yolcu indiren Şahin Yılmaz’ın kullandığı 16 N 9393 plakalı minibüse arkadan çarparak ancak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Ali Oktay direksiyon başında sıkıştı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ve itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan otomobil şoförü Ali Oktay, eşi Ayşe ve kızı Sude Oktay Büyükorhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Traktörün yolcu minibüsüne yavaş çarpması bir faciayı önledi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 18:49
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