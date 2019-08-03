Bursa'da ev yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı. Eğitim Mahallesi 2. Taşlı Sokak'ta, Yaşar Yaşlıer'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı, yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürdü. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi.

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