Bursa’da El Kaide operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan terör operasyonunda İçişleri Bakanlığınca hakkında yurda giriş ve çıkış yasağı bulunan El Kaide militanı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İçişleri bakanlığınca hakkında yurda giriş çıkış yasağı bulunan ve El Kaide Terör Örgütü Bağlantılı Fatih El Şam Cephesi (Fec El Nusra) Terör Örgütünce bağlantılı olduğu belirlenen Azerbaycan uyruklu bir kişinin Gürsu ilçesi Toki İpekyolu mahallesinde ikamet ettiğini tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheli İ.S gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.