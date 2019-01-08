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Bursa'da eğitime kar engeli

İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı

08 Ocak 2019 Salı 01:28
Bursa'da eğitime kar engeli

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 01:28
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